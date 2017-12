Diritto d'autore

Morte di un clandestino 27 agosto 2017 - 16:30 Il 10 agosto 2016, nei boschi sopra Vergeletto in Valle Onsernone, un turista tedesco trova dei resti umani. Una gamba, aggredita dagli animali. A chi appartiene? Perché è separata dal corpo? È l'inizio di un'indagine, di un giallo. La cui risoluzione susciterà commozione in tutta la Svizzera italiana. La puntata del settimanale d'inchiesta della RSI, Falò, ripercorre la storia. Ci vorranno settimane per capire che quell'arto appartiene a un bracciante agricolo macedone, Nikola. Lavorava in un alpeggio della regione, ma nessuno lo aveva dato per disperso. Eppure aveva amici e una famiglia. Perché? E cosa l'ha ucciso? "Quando il mosaico degli ultimi giorni della sua vita si ricompone", scrivono gli autori, "vengono a galla vite selvagge e commoventi, che il destino ha voluto intrecciare tra la Macedonia e i monti della Valle Onsernone". Il documentario di Flavia Baciocchi e Gaetano Agueci è commentato in studio con il capitano della Polizia cantonale ticinese Orlando Gnosca.