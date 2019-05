All'arrivo della polizia il sequestratore si è rivolto ai poliziotti dalla finestra dicendo di avere due donne in ostaggio e minacciando di sparargli se la polizia non si fosse immediatamente ritirata.

La polizia è arrivata in forze sul posto - nel Döltschiweg a ovest di Zurigo - verso le 5.30 di venerdì mattina, pochi minuti dopo aver ricevuto una chiamata di una delle due donne in ostaggio. Quasi contemporaneamente anche un vicino aveva allertato le forze dell'ordine dopo aver sentito delle urla.

