Ignazio Cassis in Ucraina per colloqui

Keystone-SDA

Il consigliere federale Ignazio Cassis si è recato in Ucraina per una serie di colloqui legati alla presidenza svizzera dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Lo ha reso noto lui stesso oggi su X.

(Keystone-ATS) Il ministro degli esteri elvetico ha precisato di essere a Kiev per ribadire il ruolo dell’OSCE quale piattaforma di dialogo e la disponibilità dell’organizzazione a sostenere gli sforzi per una pace duratura basata sul diritto internazionale.

Al post era allegata una foto che ritrae Cassis, il suo omologo ucraino Andrij Sybiha e il segretario generale dell’OSCE Feridun Sinirlioğlu alla stazione ferroviaria di Kiev.

Cassis aveva annunciato a gennaio a Davos (GR), durante il Forum economico mondiale (WEF), che in qualità di presidente dell’OSCE avrebbe voluto assumere un ruolo di mediatore nella guerra in Ucraina. A seconda dell’evoluzione della situazione, aveva dichiarato che avrebbe programmato viaggi a Kiev, Mosca e Washington.