Il neo-ministro ripulisce i suoi profili social 29 dicembre 2017 - 13:15 Il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis, al governo da novembre, sta ritoccando il suo profilo sulle reti sociali. Su Twitter, in particolare, ha eliminato centinaia di messaggi, compresi quelli con dichiarazioni sull'Ue. L'account @ignaziocassis, il 17 dicembre, contava ancora 580 tweet. Dopo le "pulizie d'autunno" ne rimangono appena 43, indicava giovedì il sito web del Tages-Anzeiger, Oltre il 90% dei messaggi è stato cancellato, fa notare il quotidiano, che nell'edizione di venerdì ha pubblicato un duro editoriale sulla vicenda. "Cassis ha restituito la cittadinanza italiana prima dell'elezione, e si è iscritto alla lobby delle armi Pro Tell per poi dimettersi quando venne criticato", si legge. "Ora pensa alla sua immagine cancellando i tweet. Un nuovo ruolo politico non esclude quello di prima". Il web non dimentica Il confronto è possibile, tra gli altri, grazie al sito Politwoops, che archivia tutti i "cinguettii" dei politici. L'attuale capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva aperto il suo profilo Twitter nel marzo del 2011. + Leggi di più sulla rinuncia di Ignazio Cassis alla nazionalità italiana Tra i messaggi eliminati dal politico liberale-radicale se ne ricorda in particolare uno, diffuso nel giugno 2016 dopo la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione europea: "Brexit, Grexit, Quitaly oder Endenemark? AdiEU everybody!" [altri tweet cancellati su Politwoops] Da account "personale" a ufficiale Il DFAE, interpellato dal "Tagi" online, spiega la ripulitura con la decisione di Cassis di conservare i suoi profili sociali come account ufficiali in veste di capo della diplomazia elvetica. I tweet che risalgono al periodo precedente all'elezione in Consiglio federale, sostiene il Dipartimento, non hanno nulla a che fare con la sua funzione attuale. Anche il profilo Facebook sarà modificato.