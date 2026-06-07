Idf, ‘missili iraniani su Israele, scattate sirene d’allarme’

Keystone-SDA

L'Idf ha reso noto che una salva di missili iraniani sono stati lanciati poco fa su Israele, facendo scattare le sirene d'allarme in diverse aree del Paese, per la prima volta dal cessate il fuoco di aprile.

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(Keystone-ATS) Le autorità israeliane hanno deciso che domani tutte le scuole rimarranno chiuse nel Paese in seguito al lancio.

Singoli missili lanciati dall’Iran su Israele sono stati intercettati, riferiscono media israeliani mentre l’Idf avverte che una nuova salva è stata tirata poco fa.

Un alto funzionario di Tel Aviv ha dichiarato alla tv pubblica israeliana Kan: “risponderemo agli attacchi dell’Iran”.

Su X il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir ha invece scritto “Stanotte Teheran deve bruciare!”