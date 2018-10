Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I ghiacciai svizzeri si sciolgono a vista d'occhio 16 ottobre 2018 - 14:43 I ghiacciai svizzeri hanno registrano ingenti perdite nell'estate canicolare appena trascorsa: il loro volume si è ridotto del 2,5%. La situazione sarebbe stata ancora più drammatica senza l'eccezionale innevamento in altura dello scorso inverno. Misurazioni svolte su 20 ghiacciai di tutte le regioni della Svizzera hanno mostrato che il bilancio di massa - ovvero la differenza tra accumulazione e ablazione - è ancora una volta fortemente negativo. "Per tutti i circa 1500 ghiacciai svizzeri nell'anno idrologico 2017/18 è stata stimata una riduzione di circa 1'400 milioni di metri cubi", informa l'Accademia di scienze naturali. A causa di un susseguirsi di anni estremi, il volume delle "lingue di ghiaccio" si è addirittura ridotto di un quinto negli ultimi dieci anni. In senso figurato: la rispettiva acqua potrebbe coprire di 25 centimetri l'intera superficie della Svizzera, scrivono gli scienziati. Le estati torride sempre più frequenti mettono soprattutto in difficoltà i piccoli ghiacciai: "Molti si stanno proprio disintegrando". Secondo Meteo Svizzera il periodo tra giugno e agosto 2018 è stato il terzo più caldo dopo quelli del 2003 e del 2015. Il semestre da aprile a settembre è addirittura stato quello con le temperature più elevate di sempre. Oltre a ciò, i sei mesi estivi sono stati segnati dalla siccità con conseguente poca neve fresca sui ghiacciai, come mai da inizio delle misurazioni 81 anni fa.