Gioacchino Rossini, 'Il barbiere di Siviglia' 01 settembre 2018 - 13:29 Opera: Il Barbiere di Siviglia. Di: Gioacchino Rossini. Su libretto di: Cesare Sterbini. Prima rappresentazione: Teatro di Torre Argentina, Roma, 20 febbraio 1816. Sinossi animata di Gionata Zanetta. Il barbiere di Siviglia è la storia della bella Rosina, e del Conte d'Almaviva che la vuole sposare. L'ostacolo è l'anziano tutore della ragazza, don Bartolo, che è deciso a prendere in moglie Rosina per averne la dote e non ha nessuna intenzione di lasciare che un giovane stravolga i suoi piani. Il Conte d'Almaviva deve allora ricorrere a stratagemmi. Aggira don Bartolo con travestimenti e false identità. Si fa aiutare da Figaro, barbiere suo amico ma al servizio del vecchio rivale, fino a quando riesce sì a far innamorare Rosina, la quale crede tuttavia di ricambiare un certo Lindoro. Ma una volta rivelata la vera identità, e rinunciato alla dote, il Conte riesce infine a sposare l'amata. La sinossi animata è stata diffusa sulla pagina Facebook della Rete Due, rete culturale della Radio svizzera, per l'avvicinarsi della rappresentazione dell'opera al LAC di Lugano con la direzione del Maestro Diego Fasolis, dal 3 al 9 settembre 2018.