Wolfgang Amadeus Mozart, 'Così fan tutte' 25 agosto 2018 - 17:26 Opera: Così fan tutte. Di: Wolfgang Amadeus Mozart. Su libretto di: Lorenzo Da Ponte. Prima rappresentazione: Burgtheater di Vienna, 26 gennaio 1790. Sinossi animata di Gionata Zanetta. Di fronte a Ferrando e Guglielmo, due giovani ufficiali che in un caffè di Napoli si compiacciono della devozione delle loro fidanzate, lo scapolo don Alfonso è categorico: la fedeltà femminile non esiste. Per provarlo, scommette 100 zecchini che le dame in questione vacilleranno se corteggiate da due sconosciuti. Fa travestire i due giovani, che per difendere l'onore delle future spose accettano la sfida, da ufficiali albanesi, e dà loro istruzioni su come sedurre Dorabella e Fiordiligi. Le quali alla lunga, sebbene con notevole sforzo di Don Alfonso e della sua complice Despina, cedono ai nuovi pretendenti. L'unico problema è che, nelle due coppie che si formano, i partner sono rovesciati. Ma ora che don Alfonso ha vinto la scommessa, il travestimento può essere svelato e le coppie originali ricomposte. I matrimoni possono essere celebrati. La sinossi animata è stata realizzata nel 2018 per la trasmissione culturale della Radiotelevisione svizzera Paganini e diffusa anche attraverso la pagina Facebook della Rete Due della Radio svizzera, in vista dell'esecuzione del dramma giocoso in forma di concerto dell'Orchestra della Svizzera italiana al LAC di Lugano.