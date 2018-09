Il 'bignami' di quest'opera -pubblicato come 'teaser' sulla pagina FacebookLink esterno - diede il via a una vera e propria serie, dalla quale vi proporremo 'Andrea Chénier' (Giordano), 'Così fan tutte' (Mozart) e 'Il barbiere di Siviglia' (Rossini).

Giacomo Puccini, 'Madama Butterfly' 11 agosto 2018 - 16:03 Opera: Madama Butterfly. Di: Giacomo Puccini. Su libretto di: Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Prima rappresentazione: Teatro alla Scala di Milano, 17 febbraio 1904. Sinossi animata di Gionata Zanetta. Una "tragedia giapponese": così è scritto sul libretto e così era titolato il dramma portato in teatro da David Belasco nel 1900, dopo aver visto il quale Giacomo Puccini scelse il soggetto. Basata su un racconto dello scrittore statunitense John Luther Long, 'Madama Butterfly' è ambientata a Nagasaki all'inizio del XX secolo. Butterfly è una geisha quindicenne, che accetta di sposare -per amore, e rinnegano il credo dei suoi avi senza informarne la famiglia- un ufficiale della marina degli Stati Uniti di nome Pinkerton. Questi cerca in realtà soltanto un amore carnale; sa fin dall'inizio che un giorno sposerà una "vera moglie" americana. E abbandona Butterfly. Nei tre anni che seguono, Cho Cho-san (questo il nome giapponese della ragazza) cresce il bambino nato da quelle nozze, convinta del ritorno dell'amato. Il quale infine tornerà, ma in compagnia di una giovane consorte d'oltreoceano. Butterfly decide di lasciare loro il bambino e si pugnala. La sinossi animata è stata realizzata nel 2016, in occasione della Prima della Scala (7 dicembre). La Rete Due, rete culturale della Radio svizzera, sottolineò l'evento con una trasmissione speciale da Milano che prese il via nel primo pomeriggio e terminò con la diffusione della Madama Butterfly diretta da Riccardo Chailly. Il 'bignami' di quest'opera -pubblicato come 'teaser' sulla pagina Facebook- diede il via a una vera e propria serie, dalla quale vi proporremo 'Andrea Chénier' (Giordano), 'Così fan tutte' (Mozart) e 'Il barbiere di Siviglia' (Rossini).