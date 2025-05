Houthi, Sana’a sotto attacco aereo israeliano

Keystone-SDA

Caccia israeliani hanno compiuto oggi diversi raid sull'aeroporto internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo scalo è stato messo completamente fuori uso, ha fatto sapere l'Idf.

2 minuti

(Keystone-ATS) Anche la centrale elettrica di Dhahban e la fabbrica di cemento Amran sarebbero state colpite dai jet, ha riferito la tv degli Houthi al-Masirah. Sui social sono comparse immagini delle esplosioni nella zona dell’aeroporto, controllato dal gruppo filoiraniano.

Secondo i media arabi, tutti gli aerei civili e il terminal dell’aeroporto, già attaccato dall’Idf nel dicembre 2024, sono stati distrutti nel corso dei raid. Le strade che conducono alla zona sono state chiuse e l’accesso all’intero complesso è ora vietato.

“L’aeronautica militare israeliana ha attaccato e distrutto infrastrutture degli Houthi presso l’aeroporto principale di Sana’a, nello Yemen, provocandone la completa inutilizzabilità. Lo abbiamo messo fuori uso”, ha confermato un portavoce dell’Idf, che in precedenza aveva invitato a evacuare l’area.

“Questo è avvenuto in seguito al lancio di razzi da parte dell’organizzazione terroristica contro l’aeroporto Ben Gurion” di domenica scorsa. Secondo il portavoce, lo scalo viene utilizzato dal gruppo filoiraniano per il trasferimento di armi e miliziani ed è regolarmente operato a fini terroristici.

Non si è fatta attendere la replica degli Houthi. “Israele ha varcato la linea rossa e ora deve aspettarsi una risposta”, hanno affermato responsabili dei ribelli, citati da al-Arabiya. “Le operazioni militari continueranno, il sostegno dello Yemen alla Palestina non si fermerà fino alla fine dell’aggressione e dell’assedio di Gaza”, afferma inoltre il governo Houthi in un comunicato ufficiale, tornando ad accusare Israele di “genocidio” e “crimini di guerra”.