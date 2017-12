Diritto d'autore

Federer (ancora) sportivo svizzero dell'anno 11 dicembre 2017 - 12:32 Come era facilmente prevedibile Roger Federer è stato eletto sportivo dell'anno agli Sports Awards di Zurigo. Il campione basilese, che si era già aggiudicato sei volte questo premio (2003, 2004, 2006, 2007, 2012 e 2014), ha battuto nettamente i rivali, raccogliendo il 36,8% delle preferenze del pubblico. Il ciclista Nino Schurter si è piazzato alle sue spalle con il 25,6% mentre lo sciatore Beat Feuz si è classificato terzo con il 15,1%. Nel 2017 il Roger nazionale, che non era presente alla cerimonia, ha vinto gli Australian Open e Wimbledon, portando a 19 il numero di trofei del Grande Slam messi in bacheca, e ha fatto suoi altri cinque tornei ATP. In campo femminile il trofeo è andato a Wendy Holdener, vincitrice dell'oro in supercombinata e dell'argento in slalom ai Mondiali di St. Moritz. La sciatrice, che nell'albo d'oro succede a Lara Gut, è stata scelta dal 26,6% dei votanti, piazzandosi davanti a Daniela Ryf (22%) e a Giulia Steingruber (16,3%).