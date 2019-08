Nella Svizzera tedesca il primo posto è occupato da Noah (322 volte) per i maschi e da Mia (339) per le femmine. Liam (144) ed Emma (175) sono invece i nomi più correnti nella Svizzera francese; nella regione di lingua romancia la preferenza è stata data ad Alessio (3) e Chiara (2).

Liam e Emma i più gettonati 19 agosto 2019 - 13:12 Nel 2018 in Svizzera sono nate 504 Emma e 446 Liam. In Ticino e nel Grigioni Italiano, i nomi più diffusi per i neonati sono invece Leonardo e Sofia. Gli anni passano, le mode cambiano e con esse i nomi. Basti pensare che solo vent'anni fa – a livello svizzero – il nome Liam era al 22esimo rango, mentre in vetta alla classifica spiccava l'ormai quasi in disuso Jaron (103 nel 2018). Oppure, nel 1998 aveva visto la luce un solo Luca. L'anno scorso erano invece ben 332. I nomi più diffusi nel 2018 tra le femmine... Tra le neonate, da notare il sempreverde Lea, al quinto posto nel 1998 e al quarto l'anno scorso. Le quattro Emilia e Mila nate nel 1998 si sentono invece un po' meno sole. Questi nomi sono infatti passati da oltre il millesimo rango a dei più onorevoli sesto e settimo posto oggi, stando alla tradizionale Hit Parade dei nomi pubblicata lunedì dall'Ufficio federale di statistica (UST). I nomi conferiti ai nati vivi (45'013 maschi e 42'838 femmine nel 2018) sono comunicati dagli uffici dello stato civile all'UST. ... e tra i maschi Per tutta la Confederazione sul podio dei nomi maschili figurano Liam (434), Noah (443) e Leon (344); per quelli femminili Emma (504), Mia (445) e Sofia (342). Senza sorpresa, la classifica varia molto a seconda della regione linguistica. In Ticino e nel Grigioni italiano, per il quarto anno consecutivo Leonardo (40) e Sofia (35) sono stati i nomi più diffusi tra i neonati. Seguono Liam (28) e Alessandro (26) tra i bimbi, mentre Alice (29) ed Emily (22) completano il podio per le neonate della Svizzera italiana. La Hit Parade in Ticino e nel Grigioni italiano Nella Svizzera tedesca il primo posto è occupato da Noah (322 volte) per i maschi e da Mia (339) per le femmine. Liam (144) ed Emma (175) sono invece i nomi più correnti nella Svizzera francese; nella regione di lingua romancia la preferenza è stata data ad Alessio (3) e Chiara (2). A livello svizzero, prendendo in considerazione tutta la popolazione, i nomi più frequenti sono Daniel (62'560), Peter (58'611) e Thomas (52'701) tra gli uomini e Maria (82'577), Anna (41'582) e Ursula (34'921) tra le donne. Nella Svizzera italiana svettano Marco (3'807), Luca (3'154) e Andrea (3'086) da una parte e Maria (7'005), Anna (2'936) e Daniela (1'934) dall'altra.