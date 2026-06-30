Helvetia Baloise: via libera alla fusione delle attività svizzere

Keystone-SDA

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L'autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha dato il via libera alla fusione delle compagnie assicurative svizzere di Helvetia Baloise nei settori vita e non vita, ha annunciato oggi il gruppo, riunito sotto un unico marchio dalla fine dello scorso anno.

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(Keystone-ATS) “È stata così posta una pietra miliare importante in vista di un posizionamento uniforme sul mercato e di un lancio congiunto in Svizzera il 1° luglio”, ha dichiarato con soddisfazione il colosso assicurativo.

Il gruppo ha riunito sotto il marchio Helvetia un’offerta integrata di assicurazioni danni e vita, previdenza, gestione patrimoniale, nonché servizi bancari e immobiliari. Sono integrati in questa offerta anche i prodotti della Européenne Assurances Voyages ERV, i servizi della banca Baloise e della piattaforma di intermediazione ipotecaria MoneyPark.

L’assicuratore dispone di 43 agenzie, circa 150 sedi e 1’700 consulenti in tutta la Svizzera.