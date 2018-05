Sembra che il piccolo fosse stato lasciato solo in casa dai genitori. È stato affidato all'ufficio per la protezione dei minori, mentre il padre è in stato di fermo.

Un clandestino maliano eroe francese 28 maggio 2018 - 12:13 Un giovane maliano di 22 anni, clandestino in Francia, è diventato un eroe in Francia: Mamoudou Gassama ha scalato a mani nude la facciata di un palazzo a Parigi per salvare un bambino di 4 anni sospeso nel vuoto all'esterno di un balcone. Il presidente Emmanuel Macron lo ha ricevuto lunedì mattina all'Eliseo per congratularsi personalmente con lui. Il gesto ha suscitato un'emozione enorme nel paese. Il maliano si stava recando in un bar per seguire la finale di Champions League quando ha visto il piccolo sospeso al 4 piano. Con una serie di balzi, passando da un balcone all'altro, è riuscito ad afferrarlo e a metterlo in salvo. Sembra che il piccolo fosse stato lasciato solo in casa dai genitori. È stato affidato all'ufficio per la protezione dei minori, mentre il padre è in stato di fermo.