Guterres, indagine imparziale su raid Idf a ospedale Nasser

Keystone-SDA

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, "condanna fermamente" le uccisioni dei palestinesi negli attacchi israeliani all'ospedale Nasser di Khan Younis.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Queste ultime, orribili uccisioni evidenziano i rischi estremi che il personale medico e i giornalisti affrontano nello svolgimento del loro lavoro vitale in questo brutale conflitto”, afferma il portavoce Stephane Dujarric.

Guterres “ricorda che i civili, compresi il personale medico e i giornalisti, devono essere rispettati e protetti in ogni momento, e chiede un’indagine tempestiva e imparziale su queste uccisioni”.

Il segretario generale ribadisce poi il suo appello per un “cessate il fuoco immediato e permanente, un accesso umanitario illimitato in tutta Gaza e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”.