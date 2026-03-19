Guterres, ‘Usa e Israele cessino la guerra, Iran apra Hormuz’

Keystone-SDA

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato oggi un appello alla fine delle ostilità in Medio Oriente.

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(Keystone-ATS) “Il mio messaggio a Usa e Israele è che è tempo di finire questa guerra che rischia di andare totalmente fuori controllo, con una propagazione sull’economia mondiale che rischia di essere davvero drammatica, specie per i Paesi in via di sviluppo. All’Iran dico: basta con gli attacchi ai tuoi vicini, e apra lo stretto di Hormuz”, ha detto nel punto stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “È tempo che la diplomazia prevalga, è tempo che la forza della legge prevalga sulla legge della forza”, ha aggiunto.