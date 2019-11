In Svizzera l'iniziale simpatia per l'Europa dell'Est si è trasformata in perplessità. A colloquio con la storica dell'Europa orientale Julia Richers.

Sintomatico di questa visione quasi ansiosa degli sconvolgimenti è un ricordo dell'ex ministro Adolf Ogi . Mentre altre personalità si entusiasmavano sul giornale "Le Matin" per la caduta del muro, l'ex consigliere federale disse sobriamente di aver acceso la televisione e di aver subito capito "che d'ora in poi anche la Svizzera avrebbe dovuto ridefinire la sua posizione nel mondo".

Significativamente, nessuna delegazione svizzera venne invitata a Berlino per celebrare il 20° anniversario della caduta del muro. L'assenza di pathos storico in Svizzera aveva infatti colpito anche al di là del confine: il settimanale tedesco " SpiegelLink esterno ", alla fine del 1989, scrisse che la Svizzera ufficiale osservava "perplessa" la crescita comune dell'Europa. Sembrava quasi priva di idee per affrontare la fine della guerra fredda.

Il quotidiano Neue Zürcher Zeitung si irritò: "È per mancanza di senso delle priorità che la Camera del popolo, senza alcun riguardo, perde tempo a litigare sul bilancio per importi irrisori, ma tratta questioni essenziali sul futuro nelle ore serali del penultimo giorno della sessione parlamentare".

Ma il giorno precedente, il suo collega di governo, il ministro degli esteri René Felber, aveva giudicato l'evento non abbastanza rilevante per una dichiarazione alla stampa. Dopo tutto, ogni giorno accade qualcosa di importante, aveva semplicemente commentato. Pochi mesi dopo, paventò il pericolo di una "incombente germanizzazione dell'Europa" tramite la riunificazione della Germania. Dieci anni dopo, il socialista disse di essere stato completamente colto di sorpresa dalla caduta del muro.

Anche in Svizzera vi fu un'esplosione di gioia . "Looking for Freedom" di David Hasselhoff sulle onde radiofoniche elvetiche diventò l'inno alla caduta del muro di Berlino. Il corrispondente della televisione svizzera di lingua tedesca a Berlino parlò con entusiasmo di un "momento storico" di fronte alla gente che si arrampicava sul muro. E diversi giornali celebrarono l'apertura delle frontiere della DDR come la "il crepuscolo degli dei" dell'Europa post-comunista. Avevano ragione: Nelle settimane successive, le rivoluzioni pacifiche conquistarono la maggior parte degli Stati comunisti europei.

In Svizzera, la caduta del muro di Berlino fu seguita attentamente. Ma all'atmosfera festosa si mescolò un certo imbarazzo. Molti non avevano idea di come affrontare la fine della guerra fredda.

