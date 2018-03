Da parte sua il ministero degli Esteri di Mosca ha bollato come "uno show da circo" le dichiarazioni rese da Theresa May.

E per questi motivi la premier britannica ha precisato che il suo governo è pronto a denunciare l'attacco di Salisbury come "uso della forza illegale contro il Regno Unito" da parte di Mosca, se non riceverà spiegazioni convincenti alla richiesta di chiarimenti indirizzata all'ambasciatore.

Ma il confronto tra i due paesi sembra trascendere questo singolo, pur grave, episodio. Theresa May ha infatti ricordato il, per certi aspetti analogo, caso Litvinenko, la contestata annessione della Crimea e le accuse di interferenze nelle elezioni in altri Paesi da parte di esponenti vicini all’oligarchia russa.

Per Downing Street Mosca, alla luce delle indagini condotte finora, è "molto probabilmente" responsabile dell'intossicazione dell’ex spia e di sua figlia avvenuta domenica 4 marzo scorso in un locale a Salisbury.

