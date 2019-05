La Cina non è naturalmente rimasta a guardare e ha annunciato, per bocca del portavoce del Ministero degli esteri, di "sostenere" le società che vorranno ricorrere "ad armi legali a difesa dei loro diritti legittimi".

Le implicazioni per chi possiede uno smartphone o altri apparecchi Huawei non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, non sarà verosimilmente più possibile accedere agli aggiornamenti del sistema operativo di Google, Android, nonché di altri popolarissimi servizi, come Google Play Store, Gmail o YouTube.

Google rompe con Huawei 20 maggio 2019 - 21:06