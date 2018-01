Diritto d'autore

Camion carico di hashish e marijuana fermato a Ponte Chiasso 16 gennaio 2018 - 12:40 La Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha sequestrato 4 quintali fra hashish e marijuana che si trovavano su un camion proveniente dalla Spagna. Sul mercato nero avrebbero fruttato circa 4 milioni di franchi. La confisca è avvenuta nell'ambito di un'inchiesta che aveva già portato all'arresto di sette persone, oltre alle quattro finite in manette martedì. L'autista spagnolo, che aveva 100'000 euro in una scatola nascosta nella cabina di guida, è stato arrestato insieme a tre cittadini italiani fra i quali il proprietario di uno stabile di Castronno (Varese) che il gruppo usava per immagazzinare la droga in attesa di smistarla lungo le filiere di destinazione individuate in Svizzera e in Italia nelle province di Como, Milano, Bergamo, Varese e Bologna. Secondo quanto spiegato dalla Guardia di Finanza, gli arrestati stavano mettendo a punto un sistema destinato a regolare le operazioni di pagamento della droga attraverso i Bitcoin per sfruttarne le caratteristiche in termini di anonimato e non tracciabilità. Il sequestro è il risultato di un'inchiesta sull'organizzazione, condotta anche in collaborazione con la Polizia ticinese, che durava da mesi e aveva già portato all'arresto di 7 persone, di cui 3 cittadini svizzeri.