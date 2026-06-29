Groupe E riduce il numero di collaboratori, di nuovo

Keystone-SDA

Condividi

L'azienda energetica friburghese Groupe E semplificherà a partire dal prossimo anno la sua struttura, in modo da reagire a una redditività sotto pressione e agli investimenti richiesti dalla transizione energetica.

1 minuto

(Keystone-ATS) La misura porterà alla soppressione di 12/16 posti di quadro dirigente e tra 10 e 15 impieghi di collaboratori. I dettagli della ristrutturazione e le implicazioni sociali saranno oggetto di una nuova comunicazione entro settembre, si legge in una nota odierna della società.

La nuova struttura comprenderà tre divisioni operative che si occuperanno rispettivamente di energia, distribuzione della corrente e soluzioni energetiche, così come due unità trasversali dedicate una a governance e comunicazione e l’altra a finanze e informatica.

Il comitato di direzione passerà da nove a sei membri. Oltre a quanto annunciato oggi, l’azienda sta lavorando a ulteriori programmi di risparmio.

Groupe E aveva già annunciato l’anno scorso un taglio di oltre 100 posti di lavoro. La ragione era da ricercarsi nell’andamento difficile del mercato. Il gruppo impiega attualmente ancora 2’300 collaboratori e 210 apprendisti.