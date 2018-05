Il Museo d’arte di Bregenz, la Serpentine Gallery di Londra o il padiglione svizzero all’Expo 2000 di Hannover: questi alcuni degli edifici che hanno permesso all’architetto svizzero Peter Zumthor di costruirsi una grande reputazione a livello internazionale. In Svizzera, Zumthor è particolarmente noto per le Terme di Vals nei Grigioni - il suo Cantone di adozione, in cui ha costruito la sua casa e il suo ufficio. L’architettura di Peter Zumthor si distingue per la capacità di integrare le nuove costruzioni nel paesaggio e per la ricerca dei materiali e della qualità atmosferica degli spazi, che infondono un carattere mistico ad alcune sue opere. Ammirato per la sua precisione e completezza, il vincitore del premio Pritzker ha completato finora 52 progetti. Molti di questi sono contenuti in una monografia, pubblicata recentemente da Zumthor, che copre la sua architettura dal 1985 fino ai giorni nostri. La monografia in quattro volumi, di 856 pagine, contiene oltre 750 fotografie, schemi, schizzi, disegni e acquerelli, nonché testi scritti da Zumthor. (Testo: Isobel Leybold, swissinfo.ch, foto: Keystone, akg images)

Un architetto sul quale non ha niente da dire è il suo connazionale Le Corbusier. "I suoi edifici, mi emozionano, tutti. Non c'è nulla che non va con gli edifici di Le Corbusier".

L'architetto è anche famoso per le sue dichiarazioni e giudizi, spesso netti come le linee che caratterizzano i suoi edifici. Della Torre Eiffel aveva detto: "Ottima ingegneria, ma non mi emoziona". "Impressionante, ma troppo monumentale", è stato il suo giudizio su Piazza San Pietro del Bernini.

Attualmente sta seguendo diverse costruzione tra cui un museo a Los Angeles, una biblioteca in Corea del sud, un grattacelo ad Anversa. La mole di lavoro non lo scoraggia, anzi. "Lavoro volentieri. È quello che mi tiene in vita", dice.

L'atmosfera, il clima le nuvole, la luce: chi ascolta Peter Zumthor parlare dei suoi progetti non pensa immediatamente al cemento, alla pietra, al design di un edificio. Lui costruisce per creare armonia con la natura e suscitare emozioni. "Forse suona pretenzioso, ma sono allo stesso tempo architetto e artista", aveva una volta detto alla stampa.

