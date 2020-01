E poi ancora fino al canton Uri, dove 700 operai stanno lavorando al tratto che in 14 chilometri dovrà superare 585 metri di dislivello tra gole, promontori e terrazzi rocciosi per arrivare all'imbocco della galleria, mantenendo una pendenza sempre inferiore al 5%.

L'accesso a cantieri come questo non era per nulla semplice.

Il costo più elevato di tutta la A2 (San Gottardo compreso) si toccò però a Basilea, punto di confine tra tre Paesi, per realizzare il raccordo tra le autostrade (svizzera, francese e tedesca) e le principali vie basilesi, raccordo perlopiù sopraelevato ma in parte anche interrato. Fuori dalla città, intere regioni di Basilea campagna diventarono cantieri. Vi si videro applicate le prime tecniche di prefabbricazione e impiegate le prime ragazze.

In Svizzera, la rete delle strade nazionali fu tracciata da un decreto del 1960 e non è a tutt'oggi completa: mancano poco più di 30 chilometri su un totale di 1892,5. Questo filmato della RSI ci riporta però a cinquant'anni fa, quando anche le opere principali dovevano ancora prendere forma, incluso il cantiere del secolo (scorso): la galleria del San Gottardo e l'autostrada di accesso al traforo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quando un'autostrada era cantiere del secolo 05 gennaio 2020 - 15:00 In Svizzera, la rete delle strade nazionali fu tracciata da un decreto del 1960 e non è a tutt'oggi completa: mancano poco più di 30 chilometri su un totale di 1892,5. Questo filmato della RSI ci riporta però a cinquant'anni fa, quando anche le opere principali dovevano ancora prendere forma, incluso il cantiere del secolo (scorso): la galleria del San Gottardo e l'autostrada di accesso al traforo. La N2 (A2) Basilea-Chiasso fu la più costosa e complessa di tutta la rete nazionale, a causa della morfologia del territorio sull'asse nord-sud del Paese. Per realizzare 61 gallerie e 17 ponti e viadotti lungo 300 chilometri di asfalto si preventivò un investimento di 4-5 miliardi di franchi di allora, pari al costo di 4000 locomotive elettriche o mezzo milione di utilitarie. Il tunnel del San Gottardo destò interesse tecnico-scientifico anche all'estero. Destinato a essere il traforo stradale più lungo del mondo (lo rimarrà per vent'anni dopo l'apertura nel 1980), fu una delle più grandi imprese del genio civile del XX secolo. Al lavoro di progettazione delle macchine lavorarono anche ditte svedesi, americane, cecoslovacche e tedesche. All'epoca di questo servizio TV, 500 operai si apprestavano a cominciare lo scavo metà sul cantiere di Göschenen, gli altri da Airolo. Il costo più elevato di tutta la A2 (San Gottardo compreso) si toccò però a Basilea, punto di confine tra tre Paesi, per realizzare il raccordo tra le autostrade (svizzera, francese e tedesca) e le principali vie basilesi, raccordo perlopiù sopraelevato ma in parte anche interrato. Fuori dalla città, intere regioni di Basilea campagna diventarono cantieri. Vi si videro applicate le prime tecniche di prefabbricazione e impiegate le prime ragazze. Un elicottero televisivo segue intanto il tracciato fino a Härkingen, dove la A2 (asse nord-sud) incrocia la A1 (asse est-ovest). E poi ancora fino al canton Uri, dove 700 operai stanno lavorando al tratto che in 14 chilometri dovrà superare 585 metri di dislivello tra gole, promontori e terrazzi rocciosi per arrivare all'imbocco della galleria, mantenendo una pendenza sempre inferiore al 5%. Un'altra, grande sfida che ha richiesto numerosi studi e cantieri di difficile accesso. 'La N2, il più gande cantiere del secolo', seconda puntata di una serie di Romeo Zali, fu trasmesso il 3 dicembre 1969.