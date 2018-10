Il crollo del ponte Morandi a Genova ha portato anche la Confederazione a interrogarsi sullo stato delle sue strade, i suoi viadotti e le sue gallerie. La Radiotelevisione svizzera è andata a visitare il tunnel del Gran San Bernardo, tra il cantone Vallese e la Valle d'Aosta, che recentemente è rimasto chiuso per due mesi. Un caso particolare, sul confine italosvizzero, che mette in evidenza le differenze dei due paesi sul modo in cui si esegue la manutenzione delle strutture.

Gallerie, quando la manutenzione è affare di due paesi 25 agosto 2018 - 20:55 Il crollo del ponte Morandi a Genova ha portato anche la Confederazione a interrogarsi sullo stato delle sue strade, i suoi viadotti e le sue gallerie. La Radiotelevisione svizzera è andata a visitare il tunnel del Gran San Bernardo, tra il cantone Vallese e la Valle d'Aosta, che recentemente è rimasto chiuso per due mesi. Un caso particolare, sul confine italosvizzero, che mette in evidenza le differenze dei due paesi sul modo in cui si esegue la manutenzione delle strutture.