Letteratura, premiata la ticinese Anna Felder 19 gennaio 2018 - 13:35 La scrittrice Anna Felder vince il Gran Premio svizzero di letteratura 2018. Il riconoscimento è dotato di 40 mila franchi. Anna Felder, 80 anni, è stata premiata per l'originalità della sua opera impregnata di umanità e umorismo, indica venerdì una nota dell'Ufficio federale della cultura. Tra gli altri sette scrittori gratificati dai Premi svizzeri di letteratura -con 25 mila franchi a testa per opere pubblicate nel 2017- figura anche Fabiano Alborghetti col romanzo in versi 'Maiser', pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. Il premio speciale per la traduzione è invece stato assegnato alla scrittrice e traduttrice germanofona Yla Margrit von Dach. Anna Felder, nata a Lugano il 30 dicembre del 1937, vive da molti anni tra il Ticino e la Svizzera tedesca. Vi si trasferì nel 1956 e conseguì nel 1963 a Zurigo un dottorato in letteratura italiana con uno studio su Eugenio Montale. Per molti anni è stata insegnante di francese e italiano al liceo di Aarau. L'autrice ha pubblicato romanzi con editori ticinesi e italiani e ha ottenuto, tra gli altri, due premi Schiller (1982 e 1998). Le sue carte sono custodite all'Archivio svizzero di letteratura e la sua opera è oggetto di studio nel campo della critica letteraria. La cerimonia di consegna del Premio svizzero di letteratura è in programma il prossimo 15 febbraio alla Biblioteca nazionale a Berna.