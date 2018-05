Per Vettel, partito in terza posizione in griglia dietro allo stesso Hamilton ed al suo compagno di squadra, si tratta del terzo successo in Australia e del numero 48 in carriera, conquistato nel weekend in cui ha preso parte al suo 200o GP.

La Ferrari di Vettel inizia con una vittoria 25 marzo 2018 - 13:10 È stata subito battaglia tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel nel primo GP del Mondiale 2018 di Formula 1. A spuntarla a Melbourne, come lo scorso anno, è stato il tedesco della Ferrari. Terzo Kimi Räikkönen. Momento decisivo il 19o giro quando Vettel ha approfittato del pit stop del britannico della Mercedes per superarlo e che al 25o ha sostituito gli pneumatici in regime di virtual safety car, rientrando così in pista ancora davanti a tutti. Terzo è arrivato il finlandese Kimi Räikkönen, al volante dell'altra Rossa. Per Vettel, partito in terza posizione in griglia dietro allo stesso Hamilton ed al suo compagno di squadra, si tratta del terzo successo in Australia e del numero 48 in carriera, conquistato nel weekend in cui ha preso parte al suo 200o GP. L'Alfa Romeo Sauber ha portato una sola monoposto al traguardo, quella di Charles Leclerc, che si è piazzato al 13o posto. Marcus Ericsson si è invece dovuto ritirare per problemi tecnici dopo cinque giri.