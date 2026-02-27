GR: utile inferiore per Banca Cantonale Grigione nel 2025

Keystone-SDA

La Banca Cantonale Grigione (BCG) ha registrato un utile inferiore nel 2025 rispetto al 2024. La distribuzione di dividendi rimane invariata a 47,50 franchi per azione. Per l'anno in corso, la direzione della banca prevede un utile netto contenuto.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2025 la BCG ha conseguito un utile considerato soddisfacente di 224,6 milioni di franchi, il 2,1% in meno rispetto all’anno precedente. Il risultato corrisponde quindi al margine di 210-230 milioni di franchi previsto dalla direzione.

L’utile è stato influenzato positivamente dal fatto che non è stato effettuato alcun versamento nelle riserve per i rischi generali della banca. “Il risultato del 2025 si distingue per l’elevata redditività”, ha commentato il CEO della banca, Daniel Fust, citato in un comunicato.

Il risultato d’esercizio, che rappresenta la principale misura di performance operativa, è diminuito in misura più netta del 9,6% attestandosi a quasi 230 milioni di franchi. La BCG attribuisce il calo a un aumento delle riserve contro i rischi e gli investimenti per il futuro.

Il volume d’affari ammonta a 7,8 miliardi di franchi, in crescita del 3,5%.

Riduzione del risultato netto da interessi

I proventi d’esercizio sono diminuiti del 2,9%, attestandosi a 513,2 milioni di franchi. Il risultato netto della gestione degli interessi è stato di 309,9 milioni di franchi, con una diminuzione del 5,4%. La riduzione è dovuta in particolare a rettifiche di valore.

Nel 2025 sono aumentati sia il risultato della gestione di commissioni e servizi (+1,9%) che il risultato di negoziazione (+3,8%). Gli altri proventi ordinari sono invece diminuiti di quasi il 20%. Da notare anche che quest’anno il Canton Grigioni riceverà 103,6 milioni di franchi dalla BCG.

La strategia fino al 2030

Per l’esercizio in corso, caratterizzato da tassi bassi e mercati azionari positivi, i responsabili della banca prevedono un utile netto quasi invariato rispetto all’anno precedente.

Nella nuova fase strategica dal 2026 al 2030, la BCG intende basarsi su elementi consolidati e adattarsi in modo flessibile ai cambiamenti tecnologici e sociali. Gli obiettivi sono una consulenza globale di prim’ordine in tutto il cantone, un forte impegno nei e per i Grigioni, la diversificazione dei ricavi e un’eccezionale stabilità, efficienza e capacità imprenditoriale.

La direzione strategica è stata definita anche dal nuovo presidente della banca, Heinz Huber, in carica dal primo luglio 2025.