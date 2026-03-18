GR: uomo si perde di notte, ritrovato in stato di ipotermia

Keystone-SDA

Un 20enne si è perso la notte scorsa nella zona di Enthalbwald ad alcuni chilometri da Arosa (GR). L'uomo è stato ritrovato stamattina alle 8 con ferite di media gravità, ha scritto oggi la Polizia cantonale grigionese.

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(Keystone-ATS) Il giovane ha chiamato la Centrale d’intervento delle forze dell’ordine retiche alle due di notte, dicendo di aver perso l’orientamento. Di seguito la polizia non è più stata in grado di rintracciare il 20enne, dato che la batteria del suo cellulare era scarica.

Sono quindi partite subito le operazioni di ricerca sia sul terreno sia per via aerea tramite la Rega. L’uomo è stato localizzato fra Molinis e Langwies ed è stato poi recuperato da un elicottero. In stato di ipotermia e con ferite medio gravi è stato trasportato all’ospedale cantonale a Coira.