GR: un centinaio di pompieri in azione per vasto incendio a Fideris

Keystone-SDA

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Tre capannoni e numerosi veicoli sono stati distrutti ieri da un incendio scoppiato a Fideris (GR). Nessuna persona è rimasta ferita, ma a causa delle alte temperature e dallo sforzo fisico diversi pompieri hanno avuto problemi di circolazione.

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(Keystone-ATS) La segnalazione dell’incendio è pervenuta alla centrale di comando della Polizia cantonale dei Grigioni poco dopo le 13 di ieri. All’interno di un capannone un camper si trovava in fiamme. Quando sono arrivati i soccorritori le fiamme si sono espanse su tre grandi capannoni su una superficie di circa 70 metri per 30.

All’interno dei depositi andati completamente distrutti si trovavano diversi veicoli, macchine e materiali da costruzione e almeno un camion, scrive oggi la Polizia cantonale in un comunicato. Pure il tetto di una stalla adiacente a una casa unifamiliare è stata danneggiata. Secondo le forze dell’ordine i danni materiali sono ingenti.

Per spegnere le fiamme sono accorsi circa un centinaio di vigili del fuoco provenienti dalla Prettigovia, da Klosters e da Davos. Dopo un intervento durato circa cinque ore sono riusciti a spegnere l’incendio ed impedire che si propagasse verso il bosco. I pompieri che hanno avuto dei problemi di salute sono stati curati sul posto dalle squadre di pronto soccorso.

Le forze dell’ordine assieme alla Procura pubblica hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio.