GR: un 2024 in rosso per l’ospedale cantonale dei Grigioni

Keystone-SDA

L'Ospedale cantonale dei Grigioni chiude l'esercizio 2024 con una perdita di 339'000 franchi. Il numero di pazienti stazionari curati è aumentato quasi del 3% raggiungendo un totale di 25'644.

(Keystone-ATS) Il motivo delle cifre rosse sta nell’aumento dei costi per il finanziamento della fondazione dell’Ospedale cantonale dei Grigioni, si legge in un comunicato odierno. Secondo Martin Schmid, presidente della fondazione del nosocomio con sede a Coira, l’esplosione dei costi è dovuta anche a nuovi regolamenti, riforme e piani burocratici, che non generano alcun beneficio per i pazienti.

Il risultato operativo è aumentato del 5,3% a quota 543,4 milioni di franchi. I costi operativi e del personale sono aumentati del 5,6%, raggiungendo 514,7 milioni.

Solo in parte soddisfatti

Le tariffe sono ancora troppo basse e non riescono a compensare l’inflazione, ha dichiarato il direttore del nosocomio Hugo Keune, citato nella nota. “Considerando le circostanze molto difficili, il risultato ci soddisfa solo in parte”.

L’anno scorso l’Ospedale cantonale dei Grigioni ha curato 25’644 pazienti stazionari. Ciò corrisponde a un aumento del 2,9%. I ricavi ambulatoriali sono aumentati da 2,9 milioni di franchi a 148,9 milioni di franchi.

Traguardi raggiunti nel 2024

L’anno scorso è stato contrassegnato anche da traguardi importanti per l’ospedale più grande del Canton Grigioni. “Ci riferiamo soprattutto al mantenimento del reparto di terapia intensiva pediatrica. Vorremmo ringraziare la popolazione per il suo immenso sostegno”, così il direttore. L’ospedale cantonale ha portato avanti anche i processi di digitalizzazione. Inoltre è stato creato un centro per la ricerca oncologica.