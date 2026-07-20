GR: tunnel del San Bernardino di nuovo aperto

Keystone-SDA

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A causa di un incidente stradale il tunnel del San Bernardino è rimasto chiuso per tre ore oggi. A seguito della collisione frontale-laterale fra due veicoli una persona è rimasta leggermente ferita. I veicoli sono invece stati completamente distrutti.

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(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato stamattina poco prima delle 10, ha confermato il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Roman Rüegg a Keystone-ATS. Ad essere coinvolti due automobilisti: un 38enne tedesco e un 51enne svizzero.

Il più giovane stava guidando verso sud, quando all’interno del tunnel del San Bernardino la sua macchina ha invaso la corsia opposta e si è scontrata con la vettura guidata dal conducente svizzero. Quest’ultimo ha riportato ferite di lievi entità, ha scritto oggi la polizia cantonale in un comunicato.

I due veicoli completamente distrutti sono stati trasporti via. L’Ufficio tecnico cantonale ha poi riparato l’infrastruttura del tunnel, che è stato riaperto poco dopo le 13.

Se nei Grigioni il traffico fra nord e sud è così tornato a scorrere, al portale nord del tunnel del San Gottardo le colonne oggi a mezzogiorno hanno raggiunto i 18 chilometri. Il servizio di informazione del Touring Club Svizzero (TCS) ha stimato un tempo di attesa di circa tre ore.