GR: tunnel del San Bernardino chiuso per incidente

Keystone-SDA

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A causa di un incidente stradale il tunnel del San Bernardino è attualmente chiuso. Le automobili vengono deviate sul Passo del San Bernardino, mentre mezzi pesanti e pullman vengono fermati nelle aree di sosta a Campagnola e Hinterrhein.

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(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato poco prima delle 10 di stamattina, ha confermato il portavoce della Polizia cantonale dei Grigioni, Roman Rüegg a Keystone-ATS. Maggiori informazioni verranno diramate in un comunicato, che verrà diffuso nel corso del pomeriggio.

Secondo il sito sullo stato delle strade grigionesi dell’Ufficio tecnico un prossimo aggiornamento seguirà alle 14:30.