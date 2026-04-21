GR: tubercolosi nei cervi, Grigioni continuano col monitoraggio

Keystone-SDA

A causa dei casi di tubercolosi riscontrati nei cervi nel Vorarlberg (A), la Prettigovia rimane un osservato speciale. Per questo il Canton Grigioni proseguirà i test sugli animali abbattuti fino alla fine del 2027. Finora nei Grigioni non è stato rilevato alcun caso.

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(Keystone-ATS) Nel 2025 è stata rilevata la tubercolosi in quattro cervi abbattuti nel Vorarlberg, ha comunicato oggi l’Ufficio retico per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. Uno dei luoghi in cui sono stati rinvenuti gli animali si trova in una zona con un intenso passaggio di selvaggina verso la Prettigovia, motivo per cui il rischio di contagio è considerato elevato.

Il monitoraggio di questa zona verrà dunque portato avanti fino alla fine del 2027 in accordo con l’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca e la Confederazione. Essa comprende i territori comunali di Seewis, Grüsch, Schiers, Luzein, Küblis e parti di Klosters. In questo perimetro, i cervi abbattuti e trovati morti devono essere analizzati per determinare la presenza della tubercolosi.

Negli ultimi due anni non è stata rilevata la malattia in nessuno dei campioni esaminati provenienti dai Grigioni. Lo scorso anno sono stati testati 94 cervi su 255 abbattuti, raggiungendo così l’obiettivo di circa il 30%.

Oltre ai test, rimane in vigore il divieto di nutrire privatamente cervi, caprioli, camosci e stambecchi nelle zone di confine con il Vorarlberg e il Tirolo.