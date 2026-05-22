GR: traffico festivo, i Grigioni guardano al modello basilese

Keystone-SDA

Il finesettimana festivo è alle porte e con esso anche le colonne sulle autostrade. Per ovviare al problema i politici retici, sia di destra che di sinistra, propongono un modello di sanzioni simile a quello adottato a Birsfelden nel Cantone di Basilea Campagna.

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(Keystone-ATS) A Birsfelden, dal 2025, su diverse strade di quartiere vige un divieto di transito per impedire il traffico di aggiramento. Chi si ferma nelle zone interessate per meno di 15 minuti rischia una multa. Il controllo del transito è automatizzato e ne sono esenti i residenti e le attività commerciali locali.

UDC e Verdi sulla stessa lunghezza d’onda

L’idea viene sostenuta dall’UDC grigionese. “L’attuale soluzione del Cantone, che prevede la chiusura degli accessi da parte delle forze di sicurezza, non può essere una misura a lungo termine”. Inoltre, non è economica e continua ad ostacolare i residenti. In una mozione presentata dal gruppo, il partito invita quindi il Governo ad avviare quanto prima un progetto ispirato al modello di Birsfelden e a presentarlo al Parlamento.

Anche Anita Mazzetta (Verdi) ha rivolto al Governo domande che vanno nella stessa direzione. La sua interpellanza è stata co-firmata da ben 40 membri del Gran Consiglio provenienti da PS, Centro, Verdi liberali e PLR. Insieme ai firmatari della mozione dell’UDC, si otterrebbe così una maggioranza.

Nel suo atto parlamentare Mazzetta fa una constatazione: “I controlli automatici di transito sono stati esaminati e approvati dal Cantone di Basilea Campagna, ma sono ancora oggetto di verifiche giudiziarie. Il successo è evidente: da allora gli ingorghi sono notevolmente diminuiti”. La deputata ha chiesto quindi all’esecutivo cantonale se il modello sia ipotizzabile anche per i Grigioni e quali basi legali dovrebbero eventualmente essere adeguate.

I due atti parlamentari verranno probabilmente discussi in Gran Consiglio nella sessione di agosto, la prima della nuova legislatura.

“Blue Line” a Domat/Ems

Questa primavera il Comune di Domat/Ems ha introdotto un’altra misura per far fronte alle colonne di macchine: la cosiddetta “Blue Line”. Si tratta di una deviazione riservata ai residenti e a chi ha un domicilio settimanale che viene aperta in caso di traffico di aggiramento intenso. A seconda della situazione, il percorso alternativo potrebbe essere utilizzato anche nei prossimi giorni di Pentecoste.