GR: sei persone sono morte lo scorso anno sulle strade retiche

Keystone-SDA

L'anno scorso sei persone hanno perso la vita sulle strade del Canton Grigioni. Si tratta del valore più basso degli ultimi dieci anni. Anche il numero dei feriti gravi è diminuito.

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(Keystone-ATS) Nel 2025, la polizia ha registrato 2350 incidenti stradali, il che equivale a 95 in meno rispetto all’anno precedente. Quale causa di molti incidenti vi sono l’eccessiva velocità, la distrazione e la disattenzione, indica la polizia cantonale grigionese in una nota odierna.

Se si osservano i dati nel dettaglio, 97 persone sono rimaste gravemente ferite in incidenti stradali nel 2025. L’anno precedente, la statistica ne riportava 103.

Calano incidenti sotto l’influsso di alcool

Anche per quanto riguarda gli incidenti stradali verificatisi sotto l’influsso di alcool, si è verificata una diminuzione (da 108 nel 2024 a 99). Secondo la statistica, invece, sono aumentati quelli sotto l’effetto di droghe. In particolare, in sei conducenti è stato accertato il consumo di stupefacenti dopo l’incidente e in tre persone l’effetto di medicinali.

Rispetto all’anno precedente, sono cresciuti pure gli incidenti che hanno coinvolto motociclisti (da 159 nel 2024 a 181). Tuttavia, nonostante queste cifre, si è registrato un calo del numero dei morti (da 4 a 2) in incidenti motociclistici, viene ancora precisato.