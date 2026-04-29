GR: scontro a Schiers, morto l’automobilista

Keystone-SDA

Il 65enne rimasto gravemente ferito lunedì dopo un incidente stradale a Schiers è morto nella notte fra lunedì e martedì all'Ospedale cantonale dei Grigioni. Lo ha comunicato oggi la Polizia cantonale grigionese.

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(Keystone-ATS) L’uomo era rimasto intrappolato nella sua automobile dopo aver invaso la corsia opposta ed essersi scontrato con un veicolo che proveniva in senso contrario. Un camion che seguiva era poi andato a sbattere contro i due veicoli.

Il 65enne era stato estratto dalla sua auto dai vigili del fuoco. Viste le gravi ferite riportate era stato trasportato al nosocomio di Coira.