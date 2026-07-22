GR: sanzionato alunno che lanciò un petardo in una scuola a Coira

Keystone-SDA

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L'allora 15enne che nel febbraio del 2025 gettò un petardo nella tromba delle scale dell'edificio scolastico Giacometti a Coira è stato condannato dalla Procura grigionese dei minorenni. Lo scolaro è stato sanzionato con un lavoro di pubblica utilità.

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(Keystone-ATS) L’alunno è stato dichiarato colpevole per uso delittuoso di materie esplosive, lesioni semplici plurime, vie di fatto e danneggiamento, ha dichiarato a Keystone-ATS la Procura pubblica grigionese, confermando la notizia anticipata ieri dalla trasmissione radiofonica Grigioni sera. La sanzione è definitiva.

Il fatto si era verificato nella tarda mattinata del 12 febbraio del 2025. Gli allievi stavano rientrando in classe dopo la pausa, quando l’allora 15enne fece scoppiare l’oggetto pirotecnico. Nella detonazione erano rimaste ustionate leggermente due alunne di 13 e 15 anni, 44 studenti avevano riscontrato danni all’udito.

L’autore venne in seguito espulso con effetto immediato dalla scuola media Giacometti. Per l’istituto comunale “era molto importante che nella scuola ci si rendesse conto che tali incidenti hanno gravi conseguenze e che venissero presi provvedimenti rapidi”, aveva dichiarato allora il municipale di Coira, Patrik Degiacomi (PS).