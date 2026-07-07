GR: rimandato di nuovo il processo d’appello all’ex giudice

Keystone-SDA

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Il processo d'appello all'ex giudice del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni è stato rimandato per la seconda volta. L'uomo è stato condannato in prima istanza per violenza carnale contro un'ex praticante.

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(Keystone-ATS) L’udienza, che avrebbe dovuto svolgersi il 14 e 15 luglio, è stata posticipata. La difesa ha chiesto il rinvio del processo ieri, che è stato accolto da chi dirige il procedimento. Lo ha comunicato oggi la corte d’appello, scrivendo che il processo sarà riprogrammato in un secondo momento.

Non è la prima volta che succede: già in marzo era stato spostato. La difesa aveva chiesto un rinvio, perché l’avvocata era impegnata in un interrogatorio di un altro procedimento presso la Procura federale. La richiesta era stata respinta dal Tribunale d’appello grigionese. Pochi giorni prima del processo, la corte di Coira ha dovuto rivedere la sua decisione a seguito di una sentenza del Tribunale federale che aveva espresso un parere diverso.

La condanna e il ricorso

Nel novembre del 2024 l’ex giudice amministrativo è stato condannato in prima istanza dal Tribunale regionale Plessur per violenza carnale, molestie sessuali e minacce contro l’ex praticante. La corte lo aveva condannato a una pena detentiva di 23 mesi con la condizionale, una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da 90 franchi, una multa di 2’300 franchi, oltre a un risarcimento alla vittima di 17’000 franchi e le spese procedurali.

Nel novembre del 2025 sia la Procura pubblica che la difesa hanno impugnato la sentenza. La magistratura ha chiesto una condanna più severa. L’ex magistrato ha contestato i reati a lui attestati e ha chiesto di essere prosciolto.