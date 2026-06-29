GR: ricorso ritirato, a St. Moritz sorgeranno nuovi appartamenti

Keystone-SDA

Condividi

Il Comune di St. Moritz (GR) può procedere con la costruzione di 31 appartamenti destinati alla popolazione locale. Secondo un comunicato odierno del Comune, il ricorso contro il complesso residenziale in zona Du Lac è stato ritirato.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il progetto edilizio è stato presentato dal Comune nel dicembre 2024. Allora, con l’ampliamento del parcheggio coperto della casa per anziani adiacente, erano già state realizzate le fondamenta e il seminterrato dell’edificio.

A causa di un ricorso non è stato però possibile proseguire con i lavori. “Nell’ambito del procedimento in corso, il Municipio ha avviato colloqui con i ricorrenti. L’obiettivo era quello di trovare una soluzione extragiudiziale e consentire nuovamente la realizzazione del progetto nel 2026. Il traguardo è stato raggiunto questo mese”.

Si appiana così la strada per concludere la procedura di autorizzazione. Secondo i piani attuali, i lavori di costruzione dovrebbero iniziare alla fine di agosto. Gli appartamenti da 2,5 fino a 5,5 locali dovrebbero essere pronti per la primavera del 2028.

Affitti a in base al reddito

Secondo il comunicato, il progetto è importante anche per la casa anziani poco distante: “Alloggi a prezzi accessibili nelle immediate vicinanze possono contribuire a facilitare il reclutamento di personale nel settore dell’assistenza”, ha comunicato il Comune.

St. Moritz intende inoltre stabilire regole chiare per gli affitti. “L’obiettivo è che le dimensioni degli appartamenti siano proporzionate al numero di residenti”, ha scritto il Comune. Si sta inoltre valutando un modello in cui gli affitti siano determinati in base al reddito, alla densità di occupazione e alle dimensioni dell’appartamento.

Le basi di questo modello verranno elaborate nell’ambito di una fondazione di diritto pubblico per la promozione di alloggi a prezzi accessibili. Secondo il comunicato, la fondazione si trova attualmente in fase di costituzione.