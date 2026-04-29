GR: richieste di aiuto sociale di nuovo in calo

Keystone-SDA

Per la terza volta consecutiva le richieste di aiuto sociale nei Grigioni sono diminuite e si attestano all'1%, in controtendenza all'evoluzione nazionale che è in crescita. Bambini e adolescenti ne beneficiano con frequenza molto maggiore rispetto agli adulti.

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(Keystone-ATS) Il tasso di aiuto sociale nei Grigioni è fra i più bassi a livello nazionale, ha scritto oggi l’Ufficio retico del servizio sociale in un comunicato. In concreto 2’081 persone – ovvero un abitante su 100 – ne hanno fatto richiesta nel 2024. La quota a livello nazionale è invece superiore, attestandosi al 2,9%, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto al 2023.

Stando alle cifre pubblicate oggi il tasso più alto risale al 2025, con l’1,5% dei cittadini retici che si trovavano in una situazione finanziaria precaria. Fra i gruppi che dipendono maggiormente dall’aiuto sociale ci sono persone senza formazione professionale (47,4%), i minorenni (30%) e le famiglie monoparentali (19,2%).