GR: previsti adeguamenti alla perequazione finanziaria cantonale

Keystone-SDA

Il Governo grigionese ha verificato l'efficacia della perequazione finanziaria. È giunto alla conclusione che il sistema in linea di massima funziona, ma propone alcuni adeguamenti puntuali.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il sistema non necessita correzioni sostanziali, ha indicato oggi il Governo grigionese in una nota. Nel suo messaggio al Gran Consiglio, esso presenta piccoli “adeguamenti e rettifiche” nell’ambito di una revisione parziale della legge sulla perequazione finanziaria.

Tra le altre cose, nell’ambito della perequazione dell’aggravio geotopografico e degli oneri scolastici (PAG) verrà leggermente aumentato il peso della quota di allievi. In questo modo, la quota dei costi scolastici potrà essere riportata ai livelli di un decennio fa. Negli anni infatti la percentuale è in continua diminuzione. Nel 2016 raggiungeva il 21% dei contributi totali del PAG, oggi è al 15,6%.

A titolo di novità verrà presa in considerazione anche l’altitudine degli insediamenti quale indicatore parziale della struttura insediativa. In questo modo, la PAG potrà essere ampliata e perfezionata nella sua efficacia.

Inoltre, in caso di catastrofe naturale o incendio, il Governo intende poter concedere ai Comuni un contributo massimo di tre milioni di franchi per gli aiuti immediati. Le modifiche legislative saranno discusse nella sessione di giugno del Gran Consiglio.