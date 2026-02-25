GR: Poschiavo, turismo in crescita dopo il Premio Wakker

Keystone-SDA

Poschiavo (GR) registra 81'000 pernottamenti nel 2025, in aumento rispetto al 2024. Il direttore di Valposchiavo Turismo è cauto sul legame diretto col Wakker, ma evidenzia il successo di visite guidate. I Musei Valposchiavo registrano invece un nuovo record.

(Keystone-ATS) Il Premio Wakker 2025 ha portato visibilità alla valle, accompagnata da numeri positivi nel settore turistico. Valposchiavo Turismo ha registrato 81’000 pernottamenti alberghieri nel 2025, in crescita rispetto ai 74’000 dell’anno precedente. Parallelamente, la Fondazione Musei Valposchiavo ha annunciato recentemente un record di 8’000 visitatori.

Thomas Fries, direttore di Valposchiavo Turismo, invita alla prudenza nell’analisi dei dati sui pernottamenti: “Per quanto riguarda le ricadute del Premio Wakker è difficile valutare i motivi del viaggio e del soggiorno”. Tuttavia, l’andamento è positivo e specifiche iniziative legate al riconoscimento hanno funzionato. “Certamente abbiamo avuto più pernottamenti in totale”, nota Fries.

Sul fronte culturale, il direttore dei Musei Valposchiavo Giovanni Ruatti traccia un bilancio crescente: “Nel 2024 abbiamo avuto 6’700 visitatori complessivi grazie soprattutto alla mostra ‘Pasticcieri – avventure valposchiavine in Europa’, mentre nel 2023 ci sono stati 5’000 visitatori”. Il 2025 segna quindi un’ulteriore impennata. Guardando al futuro, aggiunge: “Vedendo le prime richieste di visite guidate in inverno, anche il 2026 si preannuncia numericamente importante”.

Visite guidate verranno riproposte

Tra le azioni di successo, le visite guidate specifiche sul Premio Wakker con esperti, che verranno proposte su richiesta e in date mirate anche nel 2026. Buono anche il riscontro per il flyer “Poschiavo – Eccellente”, giunto alla seconda ristampa. Il materiale, creato con l’Associazione Patrimonio UNESCO Albula-Bernina, è stato distribuito in Engadina tramite la Ferrovia retica, alla Fiera WEGA nel Canton Turgovia nel settembre 2025 e anche in Valposchiavo.

“L’interesse per la Valposchiavo come destinazione autentica e storica c’è”, conclude Fries, sottolineando una continua evoluzione per ampliare la visibilità del valore storico della valle.