GR: pilota muore nello schianto di un aliante a Tiefencastel

Keystone-SDA

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Un pilota di 61 anni è morto ieri nello schianto di un aliante monoposto a Tiefencastel (GR). La Rega, dopo un'operazione di ricerca, ha localizzato il relitto a una quota di circa 2300 metri, sul versante nord-orientale del monte Crap la Massa.

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(Keystone-ATS) Lo indica in una nota diffusa nel pomeriggio la polizia grigionese, stando alla quale la segnalazione di un aliante disperso nella zona dello Julier è pervenuta intorno alle 17.45 di giovedì. Una volta individuato il velivolo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo ormai privo di vita della persona a bordo.

Le forze dell’ordine cantonali cercheranno ora di fare luce sulla causa esatta dell’incidente. L’indagine è condotta sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e viene svolta in stretta collaborazione con il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).