GR: piazza stazione Coira diventerà a norma disabili

La piazza della stazione di Coira subirà una ristrutturazione in più fasi per diventare accessibile ai disabili. Nel corso dei lavori, che dureranno fino a fine novembre, è prevista anche la chiusura della tratta ferroviaria Coira-Arosa per tre settimane.

(Keystone-ATS) I marciapiedi della ferrovia per Arosa e le fermate dei bus sulla piazza della stazione di Coira non sono a norma della Legge sui disabili (LDis), indicano in una nota odierna congiunta la Ferrovia retica (FR) e la città di Coira.

I lavori di ristrutturazione inizieranno lunedì con l’innalzamento dei marciapiedi della ferrovia per Arosa e i bordi delle fermate del terminal degli autobus, precisa la nota.

La tratta ferroviaria Coira-Arosa rimarrà poi completamente chiusa dal 19 aprile all’11 maggio per costruire i bordi dei marciapiedi dei binari 1 e 2 per consentire l’accesso a livello per i disabili. Durante questo periodo circoleranno bus sostitutivi, viene indicato.

In quattro ulteriori fasi, dall’11 maggio, verranno rialzate, a scaglioni, le varie fermate degli autobus situate lungo la piazza. Della ristrutturazione, oltre ai disabili, potranno beneficiare anche i viaggiatori con bagagli, passeggini e attrezzature sportive, conclude la nota.