GR: più soldi per la formazione professionale superiore

Keystone-SDA

Il Canton Grigioni fa un passo mai fatto prima in Svizzera: dedica alla formazione professionale superiore una legge tutta sua. In futuro gli istituti formativi verranno rafforzati con quattro milioni di franchi in più all'anno.

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(Keystone-ATS) Con la nuova norma concernente la formazione professionale superiore il Canton Grigioni vuole fissarne l’importanza economica e sociale in 23 nuovi articoli di legge. L’obiettivo è rafforzare la formazione professionale, reagendo alla carenza di specialisti. Il Gran Consiglio ha accettato il nuovo disegno di legge all’unanimità.

“Ci aspettiamo di formare la forza lavoro nel nostro Cantone per la nostra economica, per le aziende che sono un pilastro importante per l’insediamento decentralizzato”, ha commentato la presidente della Commissione per la formazione e la cultura, Gabriela Menghini-Inauen (UDC), a Keystone-ATS. Secondo un’analisi analisi dell’Ufficio federale di statistica, citato nel messaggio, se ai giovani viene data la possibilità di seguire una formazione vicina al proprio luogo di lavoro, aumenta la probabilità che decidano di seguirla.

Istituto ibW con maggiori benefici

Attualmente gli istituti superiori vengono sostenuti con un importo di dieci milioni di franchi all’anno. La nuova legge prevede un’aggiunta di quattro milioni. “Si tratta di un aumento appropriato e voluto dalla mozione di Jürg Heini (Centro), che chiedeva un aumento del finanziamento su tutti i livelli della formazione professionale”, ha continuato Menghini.

Soprattutto l’ibW, la Scuola specializzata superiore della Svizzera sud-orientale, beneficerà del nuovo finanziamento forfetario per il numero di studenti. Per la scuola alberghiera Passugg, la Scuola specializzata superiore di lavoro sociale a Zizers, la Scuola specializzata superiore di turismo e management a Samedan e il centro di formazione forestale a Maienfeld continuerà a valere il finanziamento del disavanzo.

La nuova legge dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2027.