GR: per un carnevale più inclusivo, raccolte 280 firme a Roveredo

Keystone-SDA

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L'iniziativa popolare "Carnevaa per tucc", lanciata ad aprile, ha raccolto 280 firme che verranno consegnate oggi al Comune di Roveredo. Essa intende rendere il Carnevale Lingera e gli spazi pubblici più inclusivi ed aperti a tutti i cittadini.

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(Keystone-ATS) Lo ha anticipato la RSI nella sua trasmissione Grigioni Sera.

“Durante il Carnevale di Roveredo, gli spazi pubblici dovrebbero essere accessibili a tutti gli interessati, in condizioni eque e non discriminatorie”, si legge nel testo dell’iniziativa. “Sempre più persone, in contesti diversi e di età diverse, hanno iniziato a esprimere dubbi, perplessità e anche una certa delusione su come viene vissuta la festa”, prosegue.

L’obiettivo è di creare condizioni propizie anche per gli esercenti del centro di Roveredo, ha detto Tina Furger, prima firmataria dell’iniziativa, ai microfoni di Grigioni Sera. Il comitato promotore sottolinea inoltre che questa iniziativa non va intesa come una critica al Carnevale Lingera.

Un’opinione non condivisa dal municipale e presidente del carnevale Simone Guidicetti: “Non riesco a capire dove voglia arrivare l’iniziativa. Per conto mio è un attacco alla società Carnevale Lingera, la quale si prodiga per far sì che durante il carnevale e fuori di esso tutte le persone possano avere il loro spazio di divertimento.”

Si attende ora la validazione delle firme, ne erano necessarie almeno 150, e un eventuale passaggio alle urne.