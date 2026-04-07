GR: passo avanti per il diritto di voto a 16 anni

Keystone-SDA

Il progetto di introduzione del diritto di voto a 16 anni nei Grigioni ha superato un altro ostacolo. La commissione competente si è espressa a maggioranza a favore della proposta. Il progetto sarà nuovamente discusso nella sessione del Gran Consiglio di aprile e potrebbe essere sottoposto al voto popolare già in autunno.

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(Keystone-ATS) Il progetto ha ottenuto la maggioranza in seno alla Commissione strategica e di politica statale del Gran Consiglio (CStrPS), ha comunicato oggi quest’ultima in una nota.

Con l’abbassamento dell’età di voto a livello cantonale a 16 anni, tale diritto verrebbe garantito anche agli svizzeri residenti all’estero. Il diritto di eleggibilità – ovvero la possibilità di essere eletti – rimarrebbe invece fissato a 18 anni.

Il popolo avrà l’ultima parola

Il Gran Consiglio tratterà il dossier nella sessione di aprile. Era stato proprio il Parlamento cantonale ad aver dato il via alla modifica di legge: nel febbraio 2022 aveva approvato a larga maggioranza il relativo mandato presentato dal Centro. Se l’equilibrio delle forze rimarrà invariato, i grigionesi potrebbero esprimersi in merito alle urne già il prossimo autunno. In caso di esito positivo, l’entrata in vigore sarebbe prevista per il 2027.

Attualmente, a livello svizzero, l’unico Cantone ad aver introdotto il diritto di voto a 16 anni è Glarona, in seguito a una decisione della Landsgemeinde del 2007. Nel Cantone di Appenzello Esterno un progetto in tal senso è in fase di elaborazione. Altre iniziative analoghe sono finora fallite alle urne ad Argovia, Neuchâtel, Uri, Zurigo e Berna e da ultimo, a febbraio del 2025, anche nel Canton Lucerna, dove la popolazione ha respinto la proposta in modo piuttosto netto con il 79,14% di voti contrari.