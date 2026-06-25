GR: Parlamento di Coira approva priorità di investimento

Keystone-SDA

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Il Parlamento di Coira ha discusso oggi le priorità degli investimenti e ha deciso di seguire le proposte del Municipio. È quindi certo che la pista di hockey dovrà essere ristrutturata o ricostruita da privati.

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(Keystone-ATS) Il motivo per cui è stato necessario dare una priorità sono gli importanti investimenti effettuati dal capoluogo retico negli ultimi sei anni. Dal 2020 la città ha investito 307 milioni nell’infrastruttura. Di conseguenza, il grado di autofinanziamento – ovvero la quota degli investimenti che la città può sostenere senza contrarre nuovi debiti – è diminuito. Più precisamente, il debito è passato da 186 a 385 milioni di franchi.

Per limitare la crescita del debito nei prossimi anni, l’autunno scorso il Parlamento ha incaricato l’esecutivo cittadino di definire le priorità degli investimenti.

Il Municipio ha proposto di cercare investitori per la fatiscente pista di hockey di Coira risalente agli anni ’80. Inoltre, ha cancellato definitivamente dalla pianificazione il terzo raccordo autostradale “Chur-Mitte”. Per questo progetto la città sarebbe dovuta ricorrere al sostegno della Confederazione. Ma né Berna né il Cantone ne riconoscono la necessità.

È stato inoltre deciso di rimandare la costruzione della nuova sede della scuola Montalin e la città non intende ora assumersi la gestione del nuovo centro congressi ed eventi in zona Obere Au.

Investitore per la pista non ancora trovato

Mettendo queste priorità, il Consiglio comunale di Coira intende ridurre gli investimenti per gli anni 2028-2035 a 45 milioni di franchi all’anno.

Il piano del Municipio ha ottenuto la maggioranza dei voti oggi pomeriggio, malgrado siano state sollevate delle perplessità riguardanti il futuro della pista, in caso non venissero trovati gli investitori. Il sindaco, Hans Martin Meuli (PLR), ha risposto che è stato commissionato uno studio di fattibilità per diverse varianti, al fine di fornire una base per i possibili investitori.

Tra gli altri progetti che rientrano nella pianificazione degli investimenti per i prossimi anni figurano la parziale ristrutturazione della piscina coperta Obere Au, la ristrutturazione completa del teatro di Coira e la costruzione di nuove scuole a Masans e Loe/Fontana.

Voci contrarie dall’UDC e dal PLR

Al termine del dibattito, il Parlamento ha approvato gli investimenti annuali proposti con 13 voti a favore, 6 contrari e 2 astenuti. Ad essere contrari i deputati dell’UDC e una parte dei liberali. I democentristi hanno rimproverato la mancanza di un’analisi, che illustrasse i costi e i benefici degli investimenti. Inoltre avrebbe preferito limitare gli investimenti annuali a 35 milioni di franchi, invece che 45.

Dopo la definizione delle priorità per gli investimenti, in autunno il Consiglio comunale dibatterà sul pacchetto risparmi di 16 milioni di franchi. Un’ulteriore misura che dovrebbe contribuire a frenare l’aumento del debito nei prossimi anni.