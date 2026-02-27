GR: ospedale di Samedan, la direzione è al completo

Keystone-SDA

La società Spital Oberengadin SA ha nominato gli organi direttivi del Consiglio d'Amministrazione e della direzione operativa. Vengono così garantite le basi per garantire l'esercizio dell'ospedale di Samedan a partire da inizio aprile.

(Keystone-ATS) A guidare il nosocomio fino alla fine del 2026 sarà Sacha Geier. La direzione sarà completata da rappresentanti dei settori di chirurgia, medicina d’urgenza e infermieristica. In questo modo, secondo un comunicato odierno, i vari settori verranno integrati nel processo di trasformazione.

Il CdA sarà composto da rappresentanti dell’ospedale cantonale dei Grigioni. Il presidente sarà Markus Furrer, consulente senior nel reparto di chirurgia. Anche il CEO dell’ospedale cantonale, Hugo Keune, e il direttore della Clinica Gut, Silvan Breitenmoser, ne faranno parte. A completare la squadra ci sarà Thomas Fehr, direttore del reparto di medicina interna a Coira.

L’ospedale rimane a Samedan

La Spital Oberengadin SA subentrerà il primo aprile alla Fondazione Sanitaria Alta Engadina (FSAE), che a fine marzo sarà insolvente. A causa di un mancato accordo fra quest’ultima e gli undici Comuni dell’Alta Engadina è necessario riorganizzare l’assistenza sanitaria nella regione.

L’attività ospedaliera, come già comunicato nei mesi precedenti, rimarrà nella sua sede a Samedan. Ma la nuova partenza comporterà anche dei cambiamenti: tre dei sette piani del nosocomio verranno chiusi, riducendo l’offerta a ciò che è veramente necessario. A Samedan continuerà ad esserci un servizio di pronto soccorso, il reparto chirurgico, la ginecologia e l’ostetricia, la pediatria, la radiologia, la traumatologia, l’ortopedia e una stazione di terapia semi-intensiva. A ciò si aggiungono le offerte ambulatoriali specialistiche come la dialisi e l’oncologia.

Per garantire le prestazioni verranno mantenuti 180 posti a tempo pieno.