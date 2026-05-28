GR: nuovo percorso per mountainbike fra Bivio e Silvaplana

Keystone-SDA

Il "Juliertrail" fra l'Alta Engadina e la Val Sursette entrerà a far parte della rete ciclabile cantonale della mobilità del tempo libero. Il Governo ha approvato un credito di quasi 1,4 milioni di franchi su un importo totale di 2,3 milioni di franchi stimati per la realizzazione del progetto.

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(Keystone-ATS) Il “Juliertrail” rappresenta un progetto faro, ha scritto oggi il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità. Il nuovo sentiero di oltre 16 chilometri previsto tra Silvaplana e Bivio porterà a un aumento della qualità dell’offerta e delle esperienze su entrambi i versanti del valico.

Una volta completato il nuovo tracciato entrerà a far parte del percorso nazionale nr. 1, noto come Alpine Bike. L’itinerario di circa 665 chilometri collega Scuol a Leysin (VD) non lontanto dalla sponda orientale del Lago di Ginvera. Fino ad ora il percorso passava attraverso il Passo del Maloja e la Val Maroz in Bregaglia, passando poi per il Passo del Settimo fino ad arrivare a Bivio.

Il nuovo percorso, secondo la nota, offrirà agli amanti delle due ruote un tracciato continuo più attrattivo.